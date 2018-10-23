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Bir Litre Gözyaşı dizisi kore uyarlaması mu orjinal adı

Bir Litre Gözyaşı dizisi kore uyarlaması mu orjinal adı

Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan bir genç kızın yaşam mücadelesi Bir Litre Gözyaşı büyük ilgi gördü. Fragmanları büyük ilgi gören Kore uyarlaması dizi ilk olarak 7 Ekim pazar akşamı ekrana gedi. Dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmış ve 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan Aya Kito'nun gerçek hikayesi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 11:50 - Güncelleme: 23-10-2018 11:50

Bir Litre Gözyaşı Kore dizisi mi soruları merak ediliyor. Kanal D'nin en büyük yapımlarından biri olan dizi 7 Ekim pazar akşamı 1. bölümü ile ilk kez ekrana gelen diziye ilgi büyük. Peki dizinin konusu ne, Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kim işte merak edilenler...

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Med Yapım - Mf Yapım imzalı “1 Litre Gözyaşı”; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR: Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

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