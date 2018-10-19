Bir Litre Gözyaşı 3. bölüm fragmanı

Bir Litre Gözyaşı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Litre Gözyaşı 21 Ekim 2018 Pazar akşamı Kanal D'de...

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.