Bir kocana bir de kendine bak diyenlere cevap verdi

Jenna ve kocası Drew 11 yıldır evliler, Jenna instagrammer, kocası ise vücut geliştirme ve spor hocası.

Jenna ve kocası Drew 11 yıldır evliler, Jenna instagrammer, kocası ise vücut geliştirme ve spor hocası. Mutlu evliliklerinin fotoğraflarını sık sık takipçileri ile paylaşıp günlük hayalarından kareleri sosyal medyaya yüklüyorlar. Fakat Jenna bedeni hakkında sık sık eleştirilere maruz kalıyorlar. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Kocası ile yan yana fotoğrafları eklediği zaman acımasız yorumlara maruz kalan Jenna uzun bir açıklama yaparak hadlerini aşanlara ders verdi. Eşi ile 11 yıldır evli olduğunu eşinin ve kendisinin bedenlerinden ve bir birlerinden son derece memnun olduklarını söyleyen Jenna Vücudumdan çok daha fazlasıyım, o da öyle ve siz de öyle. Gerçek aşkın boyutu görün notunu paylaştı.. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Jenna ve kocası Drew 11 yıldır evliler, Jenna instagrammer, kocası ise vücut geliştirme ve spor hocası. Mutlu evliliklerinin fotoğraflarını sık sık takipçileri ile paylaşıp günlük hayalarından kareleri sosyal medyaya yüklüyorlar. Fakat Jenna bedeni hakkında sık sık eleştirilere maruz kalıyorlar. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10