Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

Gün geçmiyor ki kadına yönelik cinsel, sözlü ve fiziksel şiddet haberleri duymayalım. Bu insanları bir bir ifşa etmek gerek. Zaten kızıyla evlenen bir yönetmen hakkında yine mide bulandırıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar yenir yutulur cinsten değil. Ünlü yönetmenin kızı babasının kendisini taciz ettiğini söyledi. İşte size 'Dünya nereye gidiyor?' dedirtecek o haber ve detaylar.