Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

Gün geçmiyor ki kadına yönelik cinsel, sözlü ve fiziksel şiddet haberleri duymayalım. Bu insanları bir bir ifşa etmek gerek. Zaten kızıyla evlenen bir yönetmen hakkında yine mide bulandırıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar yenir yutulur cinsten değil. Ünlü yönetmenin kızı babasının kendisini taciz ettiğini söyledi. İşte size 'Dünya nereye gidiyor?' dedirtecek o haber ve detaylar.

111
Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

Dünyaca ünlü 82 yaşındaki ABD'li yönetmen Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow'u taciz ettiği iddia edildi. İddianın sahibi ise yine Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow. Ve eğer iddialar doğruysa Woody Allen şanı şöhreti hayatını kurtaramayacak gibi duruyor.

211
Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

ABD'li yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. Ancak genç kadın bu iddianın arkasında gibi duruyor.

311
Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat