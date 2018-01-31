Bir kızıyla evlenen ünlü isim diğer kızını taciz etti

Gün geçmiyor ki kadına yönelik cinsel, sözlü ve fiziksel şiddet haberleri duymayalım. Bu insanları bir bir ifşa etmek gerek. Zaten kızıyla evlenen bir yönetmen hakkında yine mide bulandırıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar yenir yutulur cinsten değil. Ünlü yönetmenin kızı babasının kendisini taciz ettiğini söyledi. İşte size 'Dünya nereye gidiyor?' dedirtecek o haber ve detaylar.
Dünyaca ünlü 82 yaşındaki ABD'li yönetmen Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow'u taciz ettiği iddia edildi. İddianın sahibi ise yine Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow. Ve eğer iddialar doğruysa Woody Allen şanı şöhreti hayatını kurtaramayacak gibi duruyor.
ABD'li yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. Ancak genç kadın bu iddianın arkasında gibi duruyor.
32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.
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