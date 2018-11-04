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Bir kereden çok şey oldu! 3 genç meraktan denemek isteyince...

Bir kereden çok şey oldu! 3 genç meraktan denemek isteyince...

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek ilk kez sentetik uyuşturucu hap kullanan üniversiteli 3 gencin merakı facia ile sonuçlandı. Biri öldü, ikisi yaşam mücadelesi veriyor...

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 08:32 - Güncelleme: 04-11-2018 08:32

Aydın'da bir öğrenci apartında korkunç olay! Bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takılan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Onur Saçıkara, Muhammed Furkan Doğan ve Yunus Emre Karslıoğlu, 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu hap satın aldı.

BİLMEDİKLERİ İÇİN AŞIRI DOZ ALDILAR... Yeni Asır'da yer alan habere göre ilk kez uyuşturucu ile tanışan 3 genç, nasıl kullanılacağını bilmedikleri için aşırı doz aldı. Bir süre sonra fenalaşan gençler komaya girdi. Alt kattaki arkadaşları gençlerin kaldığı daireden gelen gürültüyü duydu.

YERDE YATIYORLARDI... Zile basan arkadaşları kapıyı kimse açmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla daireye girince üç genci yerde yatarken buldu. Komaya giren Saçıkara ile Doğan'ın kalbinin atmadığını belirledi. 3 genç hastaneye kaldırıldı. Saçıkara kurtarılamadı. Doğan ile Karslıoğlu'nun ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU... Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Onur Saçıkara, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Beri Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

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