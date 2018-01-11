İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeniz Zelanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, çalışmaya katılanların en az yüzde 60'ı, hayatında en az bir kere sigara içtiğini söyledi.

BİR KERE İÇİP TİRYAKİ OLANLAR ÇOK

Bu kişilerden elde edilen veriler, "en az bir kere sigara içtim" diyenlerin yüzde 69'unun, sigara kullanıcısına dönüştüğünü ortaya koydu.

Araştırmayı yapan ekipten, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne kadar bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" açıklaması geldi.