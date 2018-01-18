Bir kent felaketi yaşıyor! Hayat felç oldu ayakta duramadılar

İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu. Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar ayakta durmakta zorlandı. Denizle kara birleşirken vatandaşlar o esnada telefonlarına sarılıp eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdiler.

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Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtına nedeniyle ikisi araç üstüne olmak üzere 11 ağaç devrildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların üzerinden kaldırılan ağaçlar hasara neden oldu. Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu. Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. Twitter

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sabah 04.40'tan itibaren etkili olan fırtınanın şiddetinin, İzmir Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 103,3 kilometreye kadar yükseldiği, rüzgarın şiddetinin Konak ve Alsancak bölgesinde 71,6 kilometreyi bulduğu belirtildi. Twitter

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