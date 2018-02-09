Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Kış Olimpiyat Oyunları "düşman kardeş" Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki siyasi gerilimin azalmasına da vesile oldu.

Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Kış Olimpiyat Oyunları "düşman kardeş" Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki siyasi gerilimin azalmasına da vesile oldu. 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesine mensup bir üye, Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ve sırdaşı Kim Yo-jong, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için Güney Kore'ye geldi. Kız kardeş Kim Yo-jong'a Kuzey Kore heyetinin başkanı Kim Yong Nam da eşlik ediyor.

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Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kore Komünist Partisi'nde politbüro üyesi olan ve kardeşi Kim Jong-un'un sırdaşı olduğunu gizlemeyen Kim Yo-jong, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer alacağı protokolde bulunacak. PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Kuzey Kore ile Güney Koreli sporcular aynı bayrak altında yürüyecek.

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Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Kış Olimpiyat Oyunları'na 22 Kuzey Koreli sporcu katılmasına rağmen gelen heyette 400 kişi bulunuyor. "Spor diplomasisi" nükleer programı nedeniyle Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore ilişkilerinin gerilmesine neden oluyor. Nükleer programı nedeniyle BM aracılığıyla Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlar uygulanıyor.

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Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de bulunan ABD Başkan yardımcısı Mike Pence de, Kuzey Koreli yetkililerle görüşebilecekleri mesajını vermişti.

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