Bir ilk yaşanıyor! 'Düşman kardeş'liği sona erdirecek adım

Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Kış Olimpiyat Oyunları "düşman kardeş" Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki siyasi gerilimin azalmasına da vesile oldu. 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesine mensup bir üye, Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ve sırdaşı Kim Yo-jong, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için Güney Kore'ye geldi. Kız kardeş Kim Yo-jong'a Kuzey Kore heyetinin başkanı Kim Yong Nam da eşlik ediyor.