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Bir günde 3 milyar dolar kazandı!

Bir günde 3 milyar dolar kazandı!

Amazon'un hisseleri tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti de 3 milyar dolar arttı. Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini sağlamlaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 09:43 - Güncelleme: 13-07-2018 09:43

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırarken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da serveti arttı.

New York borsasında dünü 1.755 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 2,4 artışla 1.798 dolara kadar tırmandı. Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Şirketin piyasa değerinin de bugün 20 milyar dolar artarak 866.5 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Amazon, 951 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. 

Uzmanlar, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve pazartesi günü başlayarak 36 saat sürecek 'Prime Day'e işaret ederek, şirketin hisselerine olan talebin arttığını belirtiyor.

PRİME DAY'DE YÜZDE 50 ARTIŞ
Amazon'un "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, 'Prime Day'deki kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un da serveti yükseliş gösterdi. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesine göre Bezos'un serveti bugün 3.1 milyar dolar artarak 147.5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos listedeki yerini güçlendirdi.

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