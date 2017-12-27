Bir garip olay karısını boşadı kadın olan kayınbiraderi ile evlendi

Son dönemde Türkiye'de gazetecilik konusu çok tartışılıp, internette haber okumanın yaygınlaşması ile basılı yayının akıbeti merak edilirken, geçmişten karşımıza çıkan bazı gazete küpürleri bizler güldürüyor. Türk gazeteleri birbirinden garip, birbirinden ilginç haberlerin altına imzasını atmayı her durumda başarmış. Öyle ki bu gazete haberleri ve başlıklarını kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Birbirinden beter olayları bile öyle başlıklarla vermişler ki görenler hayrete düşüyor. İşte birbirinden komik ve yaratıcı o gazete manşetleri. Twitter

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Son dönemde Türkiye'de gazetecilik konusu çok tartışılıp, internette haber okumanın yaygınlaşması ile basılı yayının akıbeti merak edilirken, geçmişten karşımıza çıkan bazı gazete küpürleri bizler güldürüyor. Türk gazeteleri birbirinden garip, birbirinden ilginç haberlerin altına imzasını atmayı her durumda başarmış. Öyle ki bu gazete haberleri ve başlıklarını kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Birbirinden beter olayları bile öyle başlıklarla vermişler ki görenler hayrete düşüyor. İşte birbirinden komik ve yaratıcı o gazete manşetleri. Twitter

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2 16

Son dönemde Türkiye'de gazetecilik konusu çok tartışılıp, internette haber okumanın yaygınlaşması ile basılı yayının akıbeti merak edilirken, geçmişten karşımıza çıkan bazı gazete küpürleri bizler güldürüyor. Türk gazeteleri birbirinden garip, birbirinden ilginç haberlerin altına imzasını atmayı her durumda başarmış. Öyle ki bu gazete haberleri ve başlıklarını kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Birbirinden beter olayları bile öyle başlıklarla vermişler ki görenler hayrete düşüyor. İşte birbirinden komik ve yaratıcı o gazete manşetleri. Twitter

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