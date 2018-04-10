Bir evsizin nasıl olurda 5 bin TL'lik ceketi olur demeyin oluyor!

Cihangir'in en tanınmış evsizlerinden birisi Musa. Musa'yı gündem yapan ise üzerinde taşıdığı 5 bin TL değerindeki ceket. Ceketin Musa'ya gelmesiyse daha bir ilginç. Cengiz Semercioğlu Musa'nın ceketinin hikayesini anlattı.

Bir evsizin nasıl olurda 5 bin TL'lik ceketi olur demeyin oluyor!

Fotoğrafta gördüğünüz şahsın adı Musa. Musa Cihangir'in en bilinen evsizlerinden birisi onu haberin konusu yapan ise üzerinde gördüğünüz 5 bin TL'lik deri ceket. O ceketin Musa'nın üzerinde ne işi var diye soruyorsanız cevabını Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu'nun kendi kaleminden okuyunuz. İşte evsiz Musa'nın pahalı deri ceketine kavuşma hikayesi..

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Bir evsizin nasıl olurda 5 bin TL'lik ceketi olur demeyin oluyor!

"Musa, bizim Cihangir’in en bilinen evsizlerinden biridir.Eskişehir’de sinema okumasına rağmen hayatın oynadığı oyunlar sonrasında yıllardır Cihangir sokaklarında yaşıyor. Geçen gün üzerinde pırıl pırıl çok şık bir deri mont gördüm. “Kim vermiş Musa’ya bu montu?” diye sorunca işin aslını öğrendim. Fotoğrafçı Mehmet Turgut’un üzerinden çıkarmadığı, çok sevdiği montuymuş bu. Nasıl olmuş da Musa’nın üzerine gitmiş peki? Uzun süredir müzisyen Ada Sanlıman ve Mehmet Turgut fırtınalı bir aşk yaşıyor.

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Bir evsizin nasıl olurda 5 bin TL'lik ceketi olur demeyin oluyor!

Kavga, tartışma, ayrılıp barışmayla dolu bu aşkın son noktası, şiddetli bir kıskançlık krizi olmuş. Ciddi bir kavgadan sonra ayrılmış çift. Ama ayrılmadan önce Ada Sanlıman çekip giderken, Mehmet’in çok sevdiği montunu da almış. Götürmek için değil, Cihangir’de hepimizin tanıdığı evsiz Musa’ya vermek için... Ada Sanlıman, montu “Al senin olsun” diyerek Musa’ya vermiş, Musa da nereden bilsin, almış sırtına geçirmiş pahalı ve şık deri montu.

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Bir evsizin nasıl olurda 5 bin TL'lik ceketi olur demeyin oluyor!

Mehmet Turgut evde montunu arayıp durmuş ama bulamamış. Sonra Musa’nın sırtında görünce, evi terk eden sevgilisinin ona hediye ettiğini öğrenmiş. Ne yapsın, geri isteyecek hali yok...
Musa da hiç oralı değil zaten, havalar binbeşyüz. Cihangir’de oturan Mehmet Turgut şimdilerde her sokağa çıktığında Musa’nın üzerinde kendi deri montunu görüyor.

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