‘Bir erkek sizi nasıl bırakır' yorumu çıldırttı!

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal 25 yıllık evliliği çocukları Berke ve Melisa'ya rağmen tek celsede bitmişti. Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunan Etkin Ünal, bir takipçisinin yaptığı ‘Bir erkek sizi nasıl bırakır!’ yorumuna isyan etti.

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal 25 yıllık evliliği çocukları Berke ve Melisa'ya rağmen tek celsede bitmişti. İddiaya göre; Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal’ın boşanma nedeni Tugay Kerimoğlu’nun genç bir kadına aşık olması. Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. Etkin Ünal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 14

''TUGAY NELERİ KAYBETTİĞİNİ GÖRSÜN'': Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Kerimoğlu'ndan 7 ay önce boşanmıştı. Etkin Ünal, ayrılık sonrası ''Bu evliliği Tugay'ın arkadaş grubu bitirdi'' demişti. Çeşme- Alaçatı'da tatil yapan Etkin Ünal, iki gün önce Instagram hesabından sahilde yalnız çekilmiş bir pozunu paylaştı. Birçok takipçisi, bu poz hakkında "Tugay neleri kaybettiğini görsün" şeklinde yorumlarda bulundu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

Tugay Kerimoğlu'ndan boşandıktan özgürlüğün tadını çıkaran ve Instagram'dan sık sık paylaşımlarda bulunan Etkin Ünal, bir takipçisinin yaptığı yoruma ateş püskürdü. Twitter

Facebook

Google Plus

3 14