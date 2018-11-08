"Bir erkek bana yetmez" demişti! Pamela Anderson'ı öldürülme korkusu sardı

ERKEKLERİ FELÇ YAPIYOR! 51 yaşındaki Kanadalı oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, “Bence feminizm çok ileri gidiyor olabilir" demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Ben bir feministim ama bence üçüncü dalga feminizm bunaltıcı. Bana göre erkekleri felce uğratıyor.

“#MeToo hareketi bana biraz aşırı geliyor. Üzgünüm, bunu söylediğim için öldürülebilirim” şeklinde konuşan Anderson, Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu pek çok kadını, kariyeriyle tehdit ederek taciz etmesiyle ilgili de konuştu.

ANNEM, BİR YABANCIYLA OTELE GİTME DEDİ! Anderson, “Annem bana şunu öğretti: Bir yabancıyla otele gitme. Eğer biri kapıyı bornozla açıyorsa ve bu bir iş görüşmesiyse, belki de bir başkasıyla birlikte katılmalıyım. Bence bu tarz şeyler sadece sağduyuyla alakalı. Ya da içeri gir ve işi al.” şeklinde konuştu.