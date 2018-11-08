"Bir erkek bana yetmez" demişti! Pamela Anderson'ı öldürülme korkusu sardı

Hollywood’daki taciz olaylarının konuşulması için başlatılan #MeToo hareketini aşırı bulduğunu söyleyen oyuncu 51 yaşındaki efsane isim Pamela Anderson, “Bunu söylediğim için öldürülebilirim." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu sevgilisi Adil Rami için Fransa'ya taşınan ve genç sevgilisinin menopoz sürecinde kendisine yardım ettiğini açıklayan Hollywood yıldızı Pamela Anderson, taciz olaylarının konuşulması için başlatılan #MeToo hareketini aşırı bulduğunu söyleyedikten sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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ERKEKLERİ FELÇ YAPIYOR! 51 yaşındaki Kanadalı oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, “Bence feminizm çok ileri gidiyor olabilir" demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Ben bir feministim ama bence üçüncü dalga feminizm bunaltıcı. Bana göre erkekleri felce uğratıyor.

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“#MeToo hareketi bana biraz aşırı geliyor. Üzgünüm, bunu söylediğim için öldürülebilirim” şeklinde konuşan Anderson, Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu pek çok kadını, kariyeriyle tehdit ederek taciz etmesiyle ilgili de konuştu.

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ANNEM, BİR YABANCIYLA OTELE GİTME DEDİ! Anderson, “Annem bana şunu öğretti: Bir yabancıyla otele gitme. Eğer biri kapıyı bornozla açıyorsa ve bu bir iş görüşmesiyse, belki de bir başkasıyla birlikte katılmalıyım. Bence bu tarz şeyler sadece sağduyuyla alakalı. Ya da içeri gir ve işi al.” şeklinde konuştu.

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