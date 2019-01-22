Bir dönemin yıldızıydı eski milli futbolcu halı sahada çalışıyor

Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu, 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Aktan (73), arkadaşının halı sahasında servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Aktan, bir iğneyle hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Bir dönemin yıldızıydı eski milli futbolcu halı sahada çalışıyor

Futbol hayatına 1959 yılında Hacettepespor'da başlayan Mehmet Aktan, kariyeri boyunca Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımların formalarını giydi. Daha önceleri şoförlük ve çeşitli işlerde çalışarak ekmeğini kazandı. Şimdi arkadaşının halı sahasında servis şoförlüğü yapıyor. Mili takımın o dönemler de vazgeçilmezleri arasında olan Aktan, futbola başlayış hikayesini şu sözlerle anlattı:

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Bir dönemin yıldızıydı eski milli futbolcu halı sahada çalışıyor

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI AMA: "Ankara'da o dönem ağabeyimin dükkanı vardı. Onun yanına gezmeye gitmiştim. Mamak’ta oturuyorduk. Çolak Yılmaz diye bir arkadaş vardı. 1959'da Hacettepe’deydim. Orada bir sene kaldıktan sonra tekrar Konya'ya geldim. Konya'da o zamanlar amatör küme Konya Gençlerbirliği vardı. Gençlerbirliği'nde futbol hayatımı devam ettirdim. Bir ara Beşiktaş'a gittim. 1965-1996 sezonu için Beşiktaş'la anlaştık. O sezonda Konyaspor amatör kümeden ikinci lige geçti. Bizi tekrardan geri getirdiler. 1966'dan 1969'a kadar Konyaspor'da kaldım.1969'da Ankaragücü'ne transfer oldum."

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Bir dönemin yıldızıydı eski milli futbolcu halı sahada çalışıyor

'BİR İĞNEYLE HAYATIM DEĞİŞTİ': İzmir'de İsveç ile oynanan milli maçtan sonra gribe yakalandığını, tedavi için yaptırdığı grip iğnesinin sinir uçlarına zarar vermesiyle futbol hayatının bitme noktasına geldiğini belirten Aktan, "İzmir'de İsveç maçını oynadım. İsveç maçından döndükten sonra gribe yakalandım. Grip iğnesi diye bir iğne vurdular. Sinir uçlarına denk gelmiş. O iğne beni yarı felçli yaptı" dedi.

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Bir dönemin yıldızıydı eski milli futbolcu halı sahada çalışıyor

GALATASARAY DÖNEMİ: Uzun süre hastalıkla mücadele ettikten sonra Galatasaray'a transfer olduğunu aktaran Aktan, "1977-1978'de Galatasaray'a gittim. Galatasaray yardım amaçlı beni almıştı. 'Acaba yeniden oynayabilir miyim' diye kendimi sorgularken bir türlü toparlanamadım. 1980'de Konya'ya geldim. 2 sezon daha Konyaspor'da top oynadım ondan sonra da kariyerimi bitirdim" diye konuştu.

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