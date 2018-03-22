Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

Şimdi yılın belli aylarında doğanın ortasındaki küçücük kulübesinde yaşıyor, bazı zamanlarında da dünyaya geziyor. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım kim şöhreti ve onun getirdiklerini elinin tersiyle itip yepyeni bir hayata başlayan bir zamanların ekran yüzü. Belki de tahmin ettiğiniz gibi o ünlü Atilla Saral'ın ta kendisi. Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisinde aldı.