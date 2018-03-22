Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Atilla Saral, tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.

Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

Şimdi yılın belli aylarında doğanın ortasındaki küçücük kulübesinde yaşıyor, bazı zamanlarında da dünyaya geziyor. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım kim şöhreti ve onun getirdiklerini elinin tersiyle itip yepyeni bir hayata başlayan bir zamanların ekran yüzü. Belki de tahmin ettiğiniz gibi o ünlü Atilla Saral'ın ta kendisi. Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisinde aldı.

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Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

Sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı.Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletiyor. Doğanın içinde bir yaşam seçen Saral ve Türkay sık sık da geziye çıkıp dünyayı dolaşıyorlar.

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Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

İşte, Saral'ın paylaşımlarıyla ünlü çiftin yaşamından kesitler.

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Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

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