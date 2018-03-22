Bir dönemin en popüleriydi! Her şeyi sattı köy hayatına döndü

Şimdi yılın belli aylarında doğanın ortasındaki küçücük kulübesinde yaşıyor, bazı zamanlarında da dünyaya geziyor. Kim mi bu ünlü? Gelin bakalım kim şöhreti ve onun getirdiklerini elinin tersiyle itip yepyeni bir hayata başlayan bir zamanların ekran yüzü. Belki de tahmin ettiğiniz gibi o ünlü Atilla Saral'ın ta kendisi. Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisinde aldı.
Sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı.Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletiyor. Doğanın içinde bir yaşam seçen Saral ve Türkay sık sık da geziye çıkıp dünyayı dolaşıyorlar.
İşte, Saral'ın paylaşımlarıyla ünlü çiftin yaşamından kesitler.
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