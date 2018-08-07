Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Balayı için uzaklara gitti

1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile evlendi. Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünya evine giren ünlü isim, düğünden özel fotoğrafları 'Biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
BALAYI İÇİN AFRİKA'YA GİTTİ: Henüz 12 yaşında bir çocukken rol aldığı efsane diziyle tanınan oyuncu, evlenip aile kurdu. Evlilik haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu ve çiçeği burnunda eşi balayı için uzaklara gitti. 1993 yılında ekran serüvenine başlayan Süper Baba dizisinde canlandırdığı Alim rolüyle tanınan Eray Demirkol, çiçeği burnunda eşiyle birlikte balayını Güney Afrika'da geçirdi.
Çift, orada çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı.
Yeni evli çiftin pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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