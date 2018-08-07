Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Balayı için uzaklara gitti

1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile evlendi. Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünya evine giren ünlü isim, düğünden özel fotoğrafları 'Biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.