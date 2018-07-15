Bir dönemin aranan ismiydi Yıldız Asyalı'ya ne olmuş böyle!

İŞTE YILDIZ ASYALI'NIN SON HALİ; 2016 yılında bir kız çocuk dünyaya getiren güzel oyuncu muhabirlerin sorduğu "‘Çok kilo vermişsiniz, bir hastalığınız mı var?" sorusuna "Allah korusun ne hastalığı? Koşturmacadan, kızım 2 yaşına geldi. Ben de 2 senede çok zayıfladım" şeklinde cevap verdi.

