Bir dönemin aranan ismiydi Yıldız Asyalı'ya ne olmuş böyle!

Bir dönemin en çok aranan isimlerinden biri olan Yıldız Asyalı, sessiz sedasız oyunculuğa devam ediyor. Ancak Yıldız Asyalı'nın son halini görenler şaşkınlığa uğradı. İşte Yıldız Asyalı'nın son hali.
2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile dünya evine giren ve bu yılın başlarında eşinden ayrılan Yıldız Asyalı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
İŞTE YILDIZ ASYALI'NIN SON HALİ; 2016 yılında bir kız çocuk dünyaya getiren güzel oyuncu muhabirlerin sorduğu "‘Çok kilo vermişsiniz, bir hastalığınız mı var?" sorusuna "Allah korusun ne hastalığı? Koşturmacadan, kızım 2 yaşına geldi. Ben de 2 senede çok zayıfladım" şeklinde cevap verdi.
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