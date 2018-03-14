Bir döneme damga vurmuştu şimdi perişan halde!

Yıllar, herkesi olduğu gibi ünlü isimleri de değiştiriyor. Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Burt Reynolds. Bir zamanların en beğenilen erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşında ve bastonla gezebiliyor.
Önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülenen ABD’li aktör, 1955 yılından beri kamera karşısında ama artık eskisinden çok farklı. Amerikan futbolu oynarken sakatlanınca sinema sektörüne adım atan Reynolds, aşkları ve evlilikleriyle bir dönem hep gündemdeydi.
1955 yılında ‘Gunsmoke’ adlı televizyon dizisinde oynamaya başlayan Reynolds, 1959’da ‘Riverboat’, 1966’da Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı ‘Hawk’ adlı dizide rol aldı.
1973-1984 yılları arasında her yıl, “en çok kazananlar” listesinde yer aldı.
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