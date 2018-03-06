Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

Gerçek Kesit'i unutmadınız biliyoruz. Flash TV ekranlarında yayınlanan ve izleyenler vicdan yaptırmaaya çalışan Gerçek Kesit yoktu malumunuz. Ama sosyal medyada fazlasıyla komedi unsuru olarak kullanılıyordu. Bu kadar konuşulunca ne oldu, tabi ki Gerçek Kesit geri dönüyor.