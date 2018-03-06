Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

Gerçek Kesit'i unutmadınız biliyoruz. Flash TV ekranlarında yayınlanan ve izleyenler vicdan yaptırmaaya çalışan Gerçek Kesit yoktu malumunuz. Bu kadar konuşulunca ne oldu, tabi ki Gerçek Kesit geri dönüyor.

Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

Gerçek Kesit'i unutmadınız biliyoruz. Flash TV ekranlarında yayınlanan ve izleyenler vicdan yaptırmaaya çalışan Gerçek Kesit yoktu malumunuz. Ama sosyal medyada fazlasıyla komedi unsuru olarak kullanılıyordu. Bu kadar konuşulunca ne oldu, tabi ki Gerçek Kesit geri dönüyor.

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Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

Flash TV’nin Bursa’da çekilen fenomen dizisi şimdi beyazperdede. 90’lı yıllarda ekrana gelen reality dizi ‘Gerçek Kesit’, Onur Ünlü imzasıyla sinema filmine dönüştü. Bir döneme damgasını vuran, gerçek hikayelerden uyarlanan televizyon programı, 'Gerçek Kesit: Manyak' adıyla filme alındı.



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Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

Senaryosunu Cahit Kaşıkçılar'ın kaleme aldığı gerilim-komedi türündeki film, 23 Mart'ta vizyona giriyor.

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Bir döneme damga vurmuştu Gerçek Kesit geri dönüyor!

'Gerçek Kesit: Manyak' filminin başrolünde, 'Gerçek Kesit' yapımında 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazan Cahit Kaşıkçılar yer alıyor.

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