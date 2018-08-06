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Bir dönem sona eriyor poşetler artık ücretli olacak!

Bir dönem sona eriyor poşetler artık ücretli olacak!

1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesi beklenirken uygulama süresi 1 yıl uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti. Ekim sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen uygulama kapsamında poşet fiyatlarını bakanlık belirleyecek ve artık tüm alışverişlerde ücretsiz poşet dönemi sona ermiş olacak.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 10:51 - Güncelleme: 06-08-2018 10:51

Uzun zamandan beri gündemde olan ve geçtiğimiz ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenirken 1 yıl ertelenerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de yer aldı. Eylem planın açıklanmasıyla birlikte plastik poşetler için öngörülen takvim de erkene alınarak ücretlendirme işleminin ekim ayı sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

ÜCRETSİZ DAĞITIM SONA ERECEK: Yeni yönetmeliğe göre plastik torbalar, mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek ve ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecek. 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıkta olan plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilmeye başlanacak. Bu kalınlığın altında veya üstünde olan poşetler, eskiden olduğu gibi ücretsiz verilmeye devam edecek.

POŞET MALİYETİNDEN KURTARACAK: Bir poşetin doğada yok olmasının yüz yılları bulduğu göz önünde bulundurulursa çevreye pozitif anlamda ciddi katkı sunacak olan uygulama başta marketler olmak üzere çok sayıda iş yerini de büyük bir poşet yükünden kurtarmış olacak.

2025'TE YÜZDE 40'I GEÇEMEYECEK: Yönetmelik çerçevesinde 15-50 mikron arasında kalınlıktaki torbaların ülke genelinde yıllık kişi başına kullanılan torba adedinin; 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 90’ı, 31 Aralık 2025'den itibaren ise yüzde 40’ı aşmayacak şekilde kullanımının azaltılması yönünde çalışma yapılıyor.

FİYATI BAKANLIK BELİRLEYECEK: 3 ay içerinde yürürlüğe girmesi beklenen plastik torbalara ücret uygulamasında poşetlerin ücretleri sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Söz konusu ücretin altında ise ücret tarifesi uygulanamayacak. Poşete ücret uygulaması yerel yönetimler ve bakanlık personeli tarafından denetlenecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 11:27 ülkenin dini imanı para oldu.çevre bahane.Madem çevreyi düşünüyorsunuz sahil kenarlarına önem verirsiniz pislikleri atanları tespit edersiniz

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