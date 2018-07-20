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Bir dönem sona eriyor! Kadir İnanır veda ediyor

Bir dönem sona eriyor! Kadir İnanır veda ediyor

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, meslektaşı Türkan Şoray gibi oyunculuğu bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 16:07 - Güncelleme: 20-07-2018 16:07

Geçtiğimiz şubat ayında beyinde pıhtı atması nedeniyle yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini korkutan Kadır İnanır, setlere geri dönüyor.

Usta oyuncu, yönetmen Nihat Durak ile eşi Filiz Durak'ın yöneteceği Kapı adlı sinema filmiyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Akşam'ın haberine göre, İnanır da Türkan Şoray gibi sinemaya veda edecek.

SÜRYANİ BİR AİLENİN DRAMINA HAYAT VERECEK
Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan usta oyuncu, önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin'e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler, Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ve İstanbul'da son bulacak.

PARTNERİ NECLA NAZIR
Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Tekvatan 20 Temmuz 2018 16:34 bencede bıraksın artık keçiye bile düştüyse işi bitti demektir .))

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