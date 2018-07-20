Bir dönem sona eriyor! Kadir İnanır veda ediyor

Geçtiğimiz şubat ayında beyinde pıhtı atması nedeniyle yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini korkutan Kadır İnanır, setlere geri dönüyor.

Usta oyuncu, yönetmen Nihat Durak ile eşi Filiz Durak'ın yöneteceği Kapı adlı sinema filmiyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Akşam'ın haberine göre, İnanır da Türkan Şoray gibi sinemaya veda edecek.

SÜRYANİ BİR AİLENİN DRAMINA HAYAT VERECEK

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan usta oyuncu, önümüzdeki günlerde çekimler için Mardin'e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler, Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ve İstanbul'da son bulacak.

PARTNERİ NECLA NAZIR

Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

