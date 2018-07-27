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Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını durdurdu!

Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını durdurdu!

Yıkılması planlanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınma işlemleri başladı. Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümlerinde yeni hasta kabul edilmiyor. İlgili bölümlerde önceden randevu alan hastalara hizmet verilebiliyor.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 19:26 - Güncelleme: 27-07-2018 19:26

Sultan 2'nci Abdülhamit'in kurduğu ve 1899 yılında faaliyete geçen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Sarıyer Çayırbaşı'nda yeni yapılan iki binaya taşınacağı duyurusunun ardından, 11 Haziran tarihinden itibaren taşınma faaliyetlerine başlanmıştı.

Hastanenin, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve sağlığı, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümleri, yaklaşık 1.5 ay süren çalışmalar sonunda Sarıyer Çayırbaşı'ndaki binaya taşındı. Taşınma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, söz konusu birimlerde 24 Temmuz'dan itibaren hasta kabul edilmemeye başlandı.

Yalnızca acil durumdaki çocuk hastalar için, acil bölümünde iki doktor görevlendirildi. Kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde ise, daha önceden randevusu alınan hastaların muayenesine devam edildiği, yeni randevu kabul edilmediği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 27 Temmuz 2018 20:19 Baraka gibi bir yermis,ayip yaw bu devirde.3.dunya ulkesi bile degiliz aslinda var ya.

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