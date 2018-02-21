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Bir dönem mağazalar zinciri vardı 3 tanesi kaldı!

Bir dönem mağazalar zinciri vardı 3 tanesi kaldı!

Bimeks`ten yapılan açıklamada, "Olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyeti durma noktasına geldi" denildi.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:05 - Güncelleme: 21-02-2018 16:05

Bimeks, şirket faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, alacaklılara sunulan iki seçenekli çözüm paketinin ise nihai çözüm olacağı belirtildi.

Bimeks'ten yapılan son açıklamada, ticari ve finansal darboğazı aşarak normal ticari kapasitesine tekrar dönme amacıyla iki alternatifli çözüm paketi kapsamında bankalar ve tahvil yatırımcılarından yazılı cevapların toplanmaya devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Bimeks, sadece 3 aktif mağazası ve 38 personeli kaldığına vurgu yaparak, "Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz." dedi.

Bimeks'in paylaştığı güncel bilgilere göre çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, "mağaza destekli ve web tabanlı hibridperakende iş modeli" üzerinde oluşturulacak.

Alacaklıların çözüm planıyla ilgili cevapları şirkete yazılı olarak iletildikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında yeniden açıklama yapılacak.

Bimeks, "Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde , çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz." dedi.

Bimeks'in ilk alterantifi alacakılara hisse vermek. İkinci alternatif ise alacaklıların alacaklarını uluslararası literatürde “SPV” (Special Purpose Vehicle) olarak bilinen Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devretmesi.

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