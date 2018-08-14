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Bir dolar kararı da BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatını...

Bir dolar kararı da BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatını...

BOTAŞ bugünden itibaren 1 Eylül'e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 TL'ye sabitledi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:07 - Güncelleme: 14-08-2018 13:07

BOTAŞ , bugünden geçerli olmak üzere 1 Eylül’e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitledi.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Bu ayın ikinci yarısında dolarkurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu” dedi.

Yetkili, söz konusu uygulamanın BOTAŞ’ın sayfasında yer aldığını da bildirdi.

Dolar/TL Pazar günü illikit piyasada 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün saat 1236 itibarıyla 6.56 seviyesinde bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Fikirci Fikri 14 Ağustos 2018 13:41 Bir Devlet kuruluşu olan BOTAŞ'ın Türkiye'de dolarla satış yapması zaten bir ihanet idi.

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