Bir devir kapanıyor! Internet Explorer'ın fişi çekildi

Windows 7'ye yaptıkları desteği çeken Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruyla Internet Explorer sürümünü de rafa kaldırıyor. Microsoft, Internet Explorer 10'un yeni dönemde Windows Server 2012 ve Windows 8 Embedded desteğini 2020 Ocak ayında sonlandıracağını belirtti.
Ancak Microsoft, Internet Explorer 11 için Windows 7 ve sonrası bütün sürümler için ilgili desteği almaya devam edeceği biliniyor. Peki Google Chrome ve Firefox'un yanında sönük kalan Explorer'ın yerine ne gelecek?
Explorer'ın yerini doldurması beklenen tarayıcı daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Edge olacak. Edge'in, daha önce Chromium tabanlı sürüme geçeceği konusunda resmi açıklama yapılmıştı. Google'ın açık kaynaklı Chromium motoruna geçiş yapacak olan Edge'in başarılı olup olamayacağı şu anda sadece merak konusu.
Internet Explorer 10, 2012 yılında tanıtılmış ve Microsoft, 2016 yılında odağını bir sonraki versiyon olan Internet Explorer 11 ve Windows 10 ile birlikte gelen Microsoft Edge sürümlerine çevirmişti.
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