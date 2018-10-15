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Bir Deli Rüzgar oyuncuları Melike Candan kim eskinin yıldızı

Bir Deli Rüzgar oyuncuları Melike Candan kim eskinin yıldızı

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimler, kim hangi rolde soruları dizinin hayranlarının gündeminde. Zirvedeki eski bir yıldızın şimdilerdeki çöküşünü anlatan dizi büyük beğeni topladı. Peki dizinin Melike Candan'ı Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında? İşte Bir Deli Rüzgar dizisi hakkındaki güncel haberler...

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:35 - Güncelleme: 15-10-2018 11:00

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimdir, dizinin konusu ne soruları araştırılıyor. Fox TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Deli Rüzgar daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönemim parlayan yıldızının şimdilerde tuvalet temizlemesine kadar giden çöküşün etkili bir dille anlatıldığı  Bir Deli Rüzgar dizisinin başrollerinden olan ve Melike Candan'a hayat veren Hatice Aslan oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Peki Hatice Aslan kimdir, kaç yaşındadır. 

Hatice Aslan-Melike Candan: Eskinin büyük yıldızı, şimdi Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapıyor…

Tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın. Sadece affedilmeyi istiyor… Gökçe’de kendi gençliğini görüyor… Tam da bu yüzden korkuyor ya Gökçe için… 

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİ KONUSU: Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK: Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

Hatice Aslan Kimdir: Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983’de mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında Ankara Devlet Tiyatrosu’na geri döndü ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da oyunlar sergiledi. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Adı Zehra, İçimdeki Fırtına, Lale Devri, Düğün Şarkıcısı, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.

 Hatice Aslan'ın Oynadığı Diziler
Bir Deli Rüzgar / Melike / 2018 
Adı Zehra / Şule / 2018
içimdeki Fırtına / Perihan / 2017
Ayrılsak Da Beraberiz / 2015
Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015
Lale Devri / Zümrüt / 2010
Samanyolu / 2009
Masumlar / 2009
Düğün Şarkıcısı / 2008
Hürrem Sultan / Mahidevran / 2003
Hırçın Menekşe / Pelin / 2003
A.G.A / 2003 
En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002
Kınalı Kar / Leyla / 2002
Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993
Deli Balta / 1993
Elif'in Rüyaları / 1992

 
Hatice Aslan'ın Oynadığı Filmler
Kot Farkı (Kısa Film) / 2016
Dr. Dilara / 2016
9on / Nermin / 2014
Vücut / Leyla / 2011
Şark Oyunları / 2009
Üç Maymun / Hacer / 2009
Kıskanmak / Feriha / 2009
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007

 

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