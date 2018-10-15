Bir Deli Rüzgar 6. bölüm fragmanı

Bir Deli Rüzgar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Deli Rüzgar'ın yeni bölümünde neler olacak? Bir Deli Rüzgar 20 Ekim 2018 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.