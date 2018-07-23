Bir çuval dolusu kesik el bulundu görüntüler korkunç! Açıklanamıyor

Her yeni bir yıl beraberinde birbirinden gizemli vakaları getiriyor. 2018 yılı da onlardan biri oldu. Öyle ilginç vakalar yaşandı ki, gizemleri öyle kolay kolay çözülecek gibi durmuyor.

Her yeni bir yıl beraberinde birbirinden gizemli vakaları getiriyor. 2018 yılı da onlardan biri oldu. Öyle ilginç vakalar yaşandı ki, gizemleri öyle kolay kolay çözülecek gibi durmuyor. Onlardan biri de Kanada'da yaşanan ve tüm dünyayı hayrete düşüren bu olay. Kanada'nın Toronto kentinde bilinmeyen bir kişi, akılalmaz bir olaya imza attı. Torontolular sıradan bir sabaha uyandıklarını sanarken, kentteki bir köprüden sarkıtılan eski bir otomobili gördüklerinde gözlerine inanamadı. Otomobilin üzerinde ne bir bayrak ne de bir not vardı.



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Köprüden sarkıtılan otomobilin bir film ya da reklam kampanyası için oraya konulduğu düşünüldü önce. Fakat otomobille ilgili resmi başvuru ya da izin olmadığı öğrenildiğinde işler daha da karmaşık bir hal aldı. Polis, otomobili kazasız belasız yere indirdi. Otomobil için başvuruda bulunan ya da otomobili arayan kimse çıkmadı. Twitter

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Rusya'da bulunan çuval dolusu kesilmiş insan eli; Balık tutmaya gittiğinizde kıyıda görmek isteyeceğiniz son şey, içerisinde kesilmiş ve parçalanmış insan ellerinin olduğu bir çuval olabilir.

Rusya'nın popüler bir balıkçılık noktasında, içerisinde kesilmiş ve parçalanmış 54 insan elinin bulunduğu bir çuval bulundu.

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