Bir çuval dolusu kesik el bulundu görüntüler korkunç! Açıklanamıyor

Her yeni bir yıl beraberinde birbirinden gizemli vakaları getiriyor. 2018 yılı da onlardan biri oldu. Öyle ilginç vakalar yaşandı ki, gizemleri öyle kolay kolay çözülecek gibi durmuyor. Onlardan biri de Kanada'da yaşanan ve tüm dünyayı hayrete düşüren bu olay. Kanada'nın Toronto kentinde bilinmeyen bir kişi, akılalmaz bir olaya imza attı. Torontolular sıradan bir sabaha uyandıklarını sanarken, kentteki bir köprüden sarkıtılan eski bir otomobili gördüklerinde gözlerine inanamadı. Otomobilin üzerinde ne bir bayrak ne de bir not vardı.
Köprüden sarkıtılan otomobilin bir film ya da reklam kampanyası için oraya konulduğu düşünüldü önce. Fakat otomobille ilgili resmi başvuru ya da izin olmadığı öğrenildiğinde işler daha da karmaşık bir hal aldı. Polis, otomobili kazasız belasız yere indirdi. Otomobil için başvuruda bulunan ya da otomobili arayan kimse çıkmadı.
Rusya'da bulunan çuval dolusu kesilmiş insan eli; Balık tutmaya gittiğinizde kıyıda görmek isteyeceğiniz son şey, içerisinde kesilmiş ve parçalanmış insan ellerinin olduğu bir çuval olabilir.
Rusya'nın popüler bir balıkçılık noktasında, içerisinde kesilmiş ve parçalanmış 54 insan elinin bulunduğu bir çuval bulundu.
Çin sınırına 32 km mesafedeki Amur Nehri'nde yer alan bir adada bulunan çuvalın kim tarafından getirildiği ya da ellerin kime ait olduğu tespit edilemedi. Elleri sayan polis, toplamda 27 çift el olduğunu açıkladı. 27 çift elden yalnızca birinde tanımlanabilir seviyede parmak izi tespit edildi. Fakat bu izlerin kime ait olduğu da bulunamadı.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, çuvalın bulunduğu yerin yakınlarında bandaj ve hastane gereçleri de vardı. Peki 54 el kime aitti ve kim tarafından kesilmişti? Bu vaka hala gizemini koruyor.
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