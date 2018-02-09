Bir çınardan daha kötü haber geldi!

Türk Halk müziğinin usta isimleri şu sıralar kötü haberlerle gündeme geliyor. Arif Sağ ve Nuray Hafiftaş'tan sonra bir çınarın daha kanserle mücadelede ettiği öğrenildi.

Türk Halk müziğinin usta isimleri şu sıralar kötü haberlerle gündeme geliyor. Arif Sağ ve Nuray Hafiftaş'tan sonra bir çınarın daha kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Arif Sağ'a akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve usta sanatçı geçen 24 Mayıs'ta ameliyat olmuştu. Sağ, ardından 5 günlüğüne Küba'ya tedavi için gitmişti. Twitter

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Yine Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş da Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Twitter

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Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlar umutlu konuşmaktan kaçınırken, Hafiftaş'ın paylaştığı son fotoğraftaki zayıf ve bitkin hali de sevenlerini bir hayli üzmüştü. Twitter

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