Bir çınardan daha kötü haber geldi!

Türk Halk müziğinin usta isimleri şu sıralar kötü haberlerle gündeme geliyor. Arif Sağ ve Nuray Hafiftaş'tan sonra bir çınarın daha kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Arif Sağ'a akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve usta sanatçı geçen 24 Mayıs'ta ameliyat olmuştu. Sağ, ardından 5 günlüğüne Küba'ya tedavi için gitmişti.
Yine Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş da Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle yeniden tedavi görmeye başlamıştı.
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlar umutlu konuşmaktan kaçınırken, Hafiftaş'ın paylaştığı son fotoğraftaki zayıf ve bitkin hali de sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Şimdi de Türk Halk Müziğinin çınarı Mükerrem Kemertaş'a gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Usta sanatçı, dün ameliyata alındı. Kemertaş’ın, yeme ve içme konusunda ise çok ciddi sıkıntılar çektiği ve midesine ameliyatla tüp takıldığı öğrenildi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor. Peki Mükerrem Kemertaş kimdir? Gelin hep birlikte usta ismin yaşam öyküsüne bir göz atalım...
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