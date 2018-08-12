Bir bardak suya katıp içince neler oluyor?

Karabiber, pul biber, arnavut biberi... Biberleri sadece yemeklere atıyorsunuz ancak bu kullanımlarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Karabiber, pul biber, arnavut biberi... Biberleri sadece yemeklere atıyorsunuz ancak bu kullanımlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Çamaşırlarınıza bir çay kaşığı karabiber atarsanız koyu renk çamaşırlarınızın rengi diğer çamaşırlara akmayacağı gibi renkleri de solmayacak.

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Karıncalar veya farelerle başınız dertteyse arnavut biberi tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Haşerelere rastladığınız bölgelere bir miktar dökerseniz haşereler geldikleri gibi gidecekler. Twitter

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Bahçenize ektiğiniz çiçek ve sebzelere böcekler tarafından yenmesinden bıktıysanız karabiberle unu karıştırıp bahçenize serpiştirin. Twitter

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