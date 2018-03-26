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Bir banka daha adını değiştirdi! İlerleyen günlerde...

Bir banka daha adını değiştirdi! İlerleyen günlerde...

2013 yılından bu yana Türkiye'deki kurumlara hizmet veren Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey'in adı 2 Nisan itibarıyla MUFG Bank Turkey olarak değişecek.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 17:45 - Güncelleme: 26-03-2018 17:45

ABank’ın yoluna Alternatif Bank olarak devam etme kararı ardından bugün Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka daha adını değiştirme kararı aldı. KAP'a yapılan açıklamada Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey'in unvanının 2 Nisan itibarıyla MUFG Bank Turkey olarak değişeceği belirtildi.

Japonya'nın en büyük bankalarından biri olan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, 1986 yılında Türkiye'de temsilcilik bürosu aracılığıyla faaliyet göstermeye başladı.

Jeo-stratejik konumuyla Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü oluşturan Türkiye’de bir banka kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Aralık 2012’de kurulum onayı alan Japon bankası, ülkemizde Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. (BTMU Turkey) adıyla Kasım 2013'te faaliyete başladı.

Türkiye'deki Japon ve Japon olmayan kurumsal müşterilerine bankacılık hizmetleri sunan banka yeni karar ile 2 Nisan'dan itibaren artık MUFG Bank Turkey adı altında faaliyetlerine devam edecek.

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