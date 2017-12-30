Bir anda yere yığıldı! İsrail askeri gazeteciyi böyle vurdu

RAMALLAH'ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında göstericiler ile İsrail askerleri arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı. İsrail askerleri tarafından protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vuruldu. Gazetecinin vurulma anı DHA kamerası tarafından görüntülendi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralandığı yerden kaldırılarak ambulansa alınan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Bugün çıkan olaylarda 2'si gazeteci 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

