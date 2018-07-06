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Bir anda fenalaştı yere yığıldı! Beşiktaş'ta feci ölüm

Bir anda fenalaştı yere yığıldı! Beşiktaş'ta feci ölüm

BEŞİKTAŞ'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 11:11 - Güncelleme: 06-07-2018 11:11

Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 genç burada bonzai adı verilen uyuşturucu kullandı.

Gençlerden 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi F.O.'nun cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı.

KALBİ DURMUŞ
Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan F.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ KAÇTI
F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişiyi arıyor. 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 06 Temmuz 2018 11:22 uyuşturucu alkol fuhuş artık alenen sokaklarda mahalle aralarında çoluk çocukların gözüönünde eşgare yapılır hale geldi...devlet herzamanki gibi seyrediyor ağır cezalar yaptıcı gücü malesef yok.mahallemde okula ve camiye çok yakın 3 tane tekel bayisi var.ruhsat işleri bukadar kolaymı ???

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