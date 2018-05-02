Bir anda bu hale geldi! Sonrası inanılmaz

Singapur'da eve temizliğe gelen kadın camları temizlerken dengesini kaybetti, ev sahibi adam düşmek üzerek olan kadını saçların yakalasa da bir süre sonra ellerinin arasından kaymasına engel olamadı.Kadın bilincini kaybetti, adam ise talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi. Garip olayın görüntüleri ülkeyi sarstı. Yere düşen kadının tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği bilgisi verildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)