Bir anda araçtan fırladı! Ne olduğunu öğrenince şoke olacaksınız

Çin'de güvenlik kamerasına kaydedilen bir görüntü izleyenleri şoke etti. Yolda seyreden beyaz minibüsün arka koltuğunda duran 10 aylık bebek, açılan kapıdan emniyet kemeri takmadığı için dışarı fırlıyor. Bir süre yol ortasında öylece kalan minik bebek, oradan geçen kişiler tarafından fark ediliyor. Kapısı tam kilitlenmeyen minibüsün dönüş yaptığı sırada yaşanan bu akıl almaz olayda, talihsiz bebek arkadan gelen herhangi bir aracın olası bir kazasına denk gelmeden fark ediliyor.

Minibüsün içinde bulunan ebeveynlerin yolun ilerisinde bir trafik ışığında beklerken bebeğin olmadığını fark ettikleri belirtildi. Bebeğin annesi minik bebeği bulmak için araçtan indi ve geri koştu, onu kurtaran kişilere teşekkür etti. Hastaneye kontrol amaçlı götürülen bebekte herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.