Bir aile yok oldu! Yeni bir hayat kuracaklardı...

Bülent Karabulut, 4 ay önce emekli olup yeni bir hayat kurmak için Balıkesir'in Akçay beldesine yerleşti... Akraba ziyareti için İzmir'e giderken kaza yaptı... Eşi, kızı ve iki oğlu ile birlikte hayatını kaybetti, yeğeni ise ağır yaralandı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Bülent Karabulut'un (44) direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada Bülent Karabulut'un yanı sıra eşi Ebru Karabulut (39), kızı Cansın Karabulut (14) ile oğulları Ege Karubulut (8) ve Çınar Karabulut (4) yaşamını yitirdi, yeğeni Yağmur Karabulut (10) ise ağır yaralandı. Ailesiyle İzmir'deki yakınlarının ziyaretinden dönen Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'tan 4 ay önce emekli olmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. Twitter

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Kaza dün saat 21.30 sıralarında, İzmir - Çanakkale yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle İzmir'den Edremit yönüne giden Bülent Karabulut, yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü bir anda yitirdi. Yolun karşısına geçen hafif ticari araç, Ayvalık'tan İzmir yönüne gelen Menderes Husu'nun kullandığı 45 TG 971 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Twitter

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Gelen itfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Aracı kullanan sürücü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan çocukları Ege Karabulut, Cansın Karabulut ve Çınar Karabulut ise kaldırıldıkları Dikili Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, yeğeni Yağmur Karabulut'un ise İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Twitter

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