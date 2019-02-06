Bir açıklamayla dolar fırlayabilir! Kur bugüne 5.20'den başlamıştı şimdi ise...

Dolar kuru güne 5.20'den başlamıştı. Öğle saatleri itibariyle kur 5.22'yi geçti. Dolar dün 5.20’nin altına inerek 5.19 seviyesini görmüştü. Ancak uzmanlar bu aşağı yönlü hareket ve dalgalanmanın uzun sürmeyeceği görüşündeydi. Reuters’a konuşan bir analist dolar /TL’ni şu an için refleksle hareket ettiğini söyledi.

DOLAR BİR AÇIKLAMAYLA ÇIKABİLİR: Kurdaki hassasiyetin devam ettiğine dikkat çeken analist şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir hareket olarak görmüyorum ancak bize bir açıklamayla kurda tansiyonun yükselebileceğini gösteriyor. Kurda daha fazla geri çekilme olmayacağı algısıyla piyasada yukarı tepkiler deneniyor. Kurda hassasiyetin bittiğini söylemek yine de zor”.

Dolar kuru saat 12.30 rakamı: Dolar dün 5.20’nin altına inmişti. Güne 5.20'den başlayan dolar öğle saatlerine doğru 5.22'ye vurdu.