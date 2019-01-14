Binlerce öğretmene kötü haber ihbar ve kıdem tazminatı alamayacakları

Özel okullarda görev yapan öğretmenleri kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alımına ilişkin Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Binlerce öğretmene kötü haber ihbar ve kıdem tazminatı alamayacakları

Özel okullarda çalışan öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olarak “süreli sözleşme” ile çalışıyorlar. Öğretmenin özel okulda zincirleme olarak birden fazla süreli sözleşme yapılması halinde, bu sözleşmenin “süresiz sözleşmeye” dönüp dönmediği konusunda Yargıtay 7. 9. ve 22. Hukuk Daireleri tarafından önceki yıllarda farklı kararlar verildi. Zincirleme sözleşmenin süresiz sözleşmeye dönmesi halinde, haklı bir nedene dayanmadan sözleşmesi yenilenmeyenler işe iade davası açabiliyor, ihbar ve kıdem tazminatı alabiliyor.

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Binlerce öğretmene kötü haber ihbar ve kıdem tazminatı alamayacakları

Konuyla ilgili Yargıtay kararları arasında farklılıkların giderilmesi amacıyla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu tarafından geçen yıl yeni bir karar aldı. Özel okullar,Yargıtay'ın kararlarını gösterereki, sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlere kıdem tazminatlarını ödememeye başladı.

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Binlerce öğretmene kötü haber ihbar ve kıdem tazminatı alamayacakları

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre belirsiz süreli iş sözleşmeleri, ihbar, kıdem tazminatı, işe iade gibi iş güvencesine ilişkin hükümlerden yararlanmaya olanak sağlıyor. Belirli süreli sözleşme sürenin bitiminde kendiliğinden sona ermişse, çalışanlar, kıdem tazminatına hak kazanamadıkları gibi, ihbar tazminatı, iş arama izni, işe iade davası açma haklarından da yararlanamıyorlar.

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Binlerce öğretmene kötü haber ihbar ve kıdem tazminatı alamayacakları

SÖZLEŞMEYE DİKKAT EDİN
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde, iş güvencesinden yararlanmak için sözleşmenin belirsiz, yani süresiz olması öngörülüyor. Bu nedenle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamıyor. Normalde, işveren ile çalışanlar arasında peş peşe birden fazla belirli süreli sözleşme yapılmışsa, belirsiz sözleşmeye dönüşüyor. Bu durumda çalışan açısından iş güvencesi hükümlerinden yararlanma hakkı doğuyor.

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