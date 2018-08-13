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Binlerce öğrenci bekliyordu: Belli oldu!

Binlerce öğrenci bekliyordu: Belli oldu!

Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazandı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 18:57 - Güncelleme: 13-08-2018 18:57

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre, 6-10 Ağustos'taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67'si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627'si de sınavlı okullara yerleştirildi.

Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ilan edilecek.

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