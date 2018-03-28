Binlerce lira harcayıp deniz kızı oldu!

Çocukluğunda izlediği filmlerin etkisinden çıkamayan 24 yaşındaki Christian Riel isimli adam kendini deniz kızına dönüştürdü. Özel yapım kuyruğun değeri neredeyse 6500 lira.

Binlerce lira harcayıp deniz kızı oldu!

24 yaşındaki Christian Riel isimli adam, çocukluğunda izleyip etkilendiği Küçük Deniz Kızı filminden ilham alarak kendisine 6500 liraya mal olan bir deniz kızı kuyruğu imal etti. Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Christian Riel, boş zamanlarını havuzda özel yapım kuyruğuyla yüzerek geçiriyor. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Christian, küçükken izlediği Disney'in Küçük Deniz Kızı filminin okyanus ve deniz sevgisini keşfetmesini sağladığını söylüyor.

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Binlerce lira harcayıp deniz kızı oldu!

Genç adam bu ilgisini Instagram'da 2 yıl önce gördüğü bir hesaptaki deniz kızı fotoğrafları sayesinde keşfettiğini söylüyor. Christian Riel, kuyruğu olmadan da yüzmeyi sevdiğini ancak kuyruğunun onu çok daha hızlı hale getirdiğini ve ona muhteşem bir özgürlük duygusu verdiğini söylüyor. Riel'in bir arkadaşı kuyruğunu kurutması için özel bir stant bile yapmış.

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Binlerce lira harcayıp deniz kızı oldu!

Özel kuyruğun içinde altın tozu olduğu söyleniyor.

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Binlerce lira harcayıp deniz kızı oldu!

Christian Riel okyanusa gitmediği günlerde yüzme tutkusunu küvete girerek gideriyormuş.

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