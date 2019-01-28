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Binlerce HIV hastasının kimlik bilgileri sızdırıldı

Binlerce HIV hastasının kimlik bilgileri sızdırıldı

Singapur'da HIV virüsü taşıyan ve sayıları 14 bini geçen kişinin bilgileri çalındı. Singapur Sağlık Bakanlığı, bilgilerin Singapurlu bir doktor aracılığıyla çalındığı ve internete sızdırdığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 21:31 - Güncelleme: 28-01-2019 21:31

SİNGAPUR'da HIV virüsü taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgi ve kayıtlarının çalındığı ve sızdırıldığı bildirildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mikhy Farrera Brochez isimli ABD'li kişinin 5 bin 400 Singapurlu ve 8 bin 800 yabancı uyruklu HIV taşıyıcısının resmi bilgilerini Singapurlu bir doktor aracılığıyla çaldığı ve internete sızdırdığı kaydedildi.

Açıklamada, çalınan resmi bilgiler arasında HIV virüsü taşıyan kişilerin isimlerinin, kimlik bilgilerinin, telefon numaralarının, adres bilgilerinin, test sonuçlarının ve sağlık kayıtlarının yer aldığı belirtildi.

Brochez'in uzun yıllar Singapur'da çalıştıktan sonra dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hapis yattığı, geçen yıl da ülkeden sınır dışı edildiği ifade edildi.

Ülkede geçen yıl ağustos ayında bilgisayar korsanları Singapur'un "SingHealth" adı verilen merkezi kamu sağlık sistemi ağına sızarak aralarında Başbakan Lee Hsien Loong'un da olduğu 1,5 milyon hastaya ait kişisel bilgileri ele geçirmişti.

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