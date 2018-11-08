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Binlerce aboneye para iadesi yapılacak

Binlerce aboneye para iadesi yapılacak

Elektrikte, binlerce aboneye, 100 TL’ye kadar kesinti tazminatı ödemesinin ardından “bağlantı bedeli” iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar, ya nakit olarak aktarılacak ya da abonenin elektrik faturasından düşürülecek.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 18:58 - Güncelleme: 08-11-2018 18:58

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında elektrik mevzuatında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehiriçi dağıtım şirketi yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Dağıtım şirketi, bu bedeli tarife üzerinden geri alacak.

EPDK, bazı illerde, söz konusu yatırımları abonelerin kendi ceplerinden yapmaya devam ettiğini belirledi. Dağıtım şirketleri uyarıldı. Ceza da kesildiği belirtiliyor. Bu şirketler, direkten sayaca kadar olan bölüm için hesaplanan tutarı abonelere iade edecek. İadelerle ilgili resmi internet sitesinden duyuru yapacak.

Büyük bir şehrin dağıtımını yapan bir şirketin de uyarıldığı belirtildi. Bu şirketin, en geç gelecek hafta abonelerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi bekleniyor.

PEKİ İADE TUTARI NE KADAR?

Kaynakları, tutarın yatırıma, mesafeye ve kullanılan malzemeye göre değişeceğine dikkat çekti. Dağıtım şirketinin, gerekli hesaplamaları yapacağını ve abonelerine bu tutarları iade edeceğini kaydetti.

EPDK, kısa süre önce de 13 dağıtım şirketi hakkında günlük 12 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle abonelere kalite tazminatı ödemeleriyle ilgili karar almıştı. Bu kapsama giren kesintiden etkilenen konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL tazminat ödenecek. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 19:52 Ayıp arkadaş ya habere bak. İptal etsenize kayıp kaçak bedelini bizim elektrikler kayıp ta değil kaçakta değil niye ödüyorum kayıp kaçak bedelini?

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