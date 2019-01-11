Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir metre kar yağdı okullar 12 gün tatil edildi

BİNGÖL 'ün Karlıova ilçesinde, 1 metreyi aşan kar nedeniyle eğitime 8 gün ara verilmesi ve hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 12 gün tatil yaptı. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de en çok kar yağışı ise Karlıova'da gerçekleşti. İlçe merkezinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren okullara toplam 8 gün ara verildi.

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