Bingöl'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı teröristlere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yaralı yakalandı.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
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