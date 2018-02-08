BALIKESİR Burhaniye Mahallesi Hamam Aralığı sokaktaki bir kahvehanede 2.5 yıl önce kumar tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenince Şeref Gürbüz silahını çıkartarak Cengiz Uslu, Alpaslan Karadavut ve Vacip Avcı'yı öldürdü. Şeref Gürbüz, olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, Gürbüz'ü yakalamak için başlattığı çalışmada, sürekli adres ve kılık değiştirerek gizlendiğini belirledi. Yapılan araştırmada, adı 'Binbir Surat'a çıkan Gürbüz'ün son olarak İstanbul Gaziosmanpaşa'ya geldiği ve burada imam nikahı yaptığı kadınla yaşadığı yönünde bilgi alındı.

Alınan bilgi üzerine Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, evin adresini belirleyerek sıcak takip başlattı. Bir süre ev fiziki takibe alındıktan sonra eve operasyon düzenlendi. İmam nikahlı eşinden bir çocuk sahibi olan Şeref Gürbüz, 2.5 yıllık firari hayatın ardından evde gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik çıktı.

Gürbüz, gözaltına alındıktan sonra işlemleri için Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü. Gürbüz, emniyette, "'Seni nasıl soyup soğana çevirdik. Donuna kadar alacağız' dediler. Ben de çok öfkelendim ve hepsini vurdum. Pişmanım bir anlık sinirle yaptım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hürriyet - Çetin Aydın)