  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Binbir Surat' yakalandı: "Hepsini vurdum" dedi!

'Binbir Surat' yakalandı: "Hepsini vurdum" dedi!

BALIKESİR'de 2.5 yıl önce kumar borcu tartışmasına girdiği 3 kişiyi öldürerek İstanbul'a kaçan 48 yaşındaki Şeref Gürbüz, imam nikahlı eşiyle yaşadığı evde yakalandı. Sürekli kılık değiştirdiği için 'Binbir Surat' lakabıyla anılmaya başlayan Gürbüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-02-2018 23:23 - Güncelleme: 08-02-2018 00:23

BALIKESİR Burhaniye Mahallesi Hamam Aralığı sokaktaki bir kahvehanede 2.5 yıl önce kumar tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenince Şeref Gürbüz silahını çıkartarak Cengiz Uslu, Alpaslan Karadavut ve Vacip Avcı'yı öldürdü. Şeref Gürbüz, olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, Gürbüz'ü yakalamak için başlattığı çalışmada, sürekli adres ve kılık değiştirerek gizlendiğini belirledi. Yapılan araştırmada, adı 'Binbir Surat'a çıkan Gürbüz'ün son olarak İstanbul Gaziosmanpaşa'ya geldiği ve burada imam nikahı yaptığı kadınla yaşadığı yönünde bilgi alındı.

Alınan bilgi üzerine Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, evin adresini belirleyerek sıcak takip başlattı. Bir süre ev fiziki takibe alındıktan sonra eve operasyon düzenlendi. İmam nikahlı eşinden bir çocuk sahibi olan Şeref Gürbüz, 2.5 yıllık firari hayatın ardından evde gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik çıktı.

Gürbüz, gözaltına alındıktan sonra işlemleri için Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü. Gürbüz, emniyette, "'Seni nasıl soyup soğana çevirdik. Donuna kadar alacağız' dediler. Ben de çok öfkelendim ve hepsini vurdum. Pişmanım bir anlık sinirle yaptım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hürriyet - Çetin Aydın)

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Binbir Surat' yakalandı: "Hepsini vurdum" dedi! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • temel 08 Şubat 2018 01:04 Dünyanın ekseni aşaga doğru kayıyor,yani bindük bir alamete gidiyok kıyamete...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat