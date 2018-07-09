Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası böyle söküldü!

Yıldırım, vatandaşlara teşekkür ederek, "Sizlerin bu sevgisi muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti. Bu arada Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası, 06 DE 1096 olarak değiştirildi.