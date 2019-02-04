Binali Yıldırım'ın lise arkadaşlarına bakın! Öğretmenleri onu anlattı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi'ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada konuşan Yıldırım, "Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik. Hayata birlikte hazırlandık, birlikte hayal kurduk. Dostlar arasında propaganda olmaz, şunu bilin ki en büyük mutluluğum o hayalleri şimdi gerçekleştiriyor olmak." dedi.

'Liseli Binali'

Zaman zaman "Lise yıllarındaki Binali" olmak istediğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "O yıllardaki Binali'ye büyüdüğünde millete hizmetin her kademesinde bulunacağını söylemek isterdim. Çok önemli bir göreve talip olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yola çıkarken en büyük güvencemiz yüce Rabbim ve İstanbulların desteği. Ortak değerimiz olan bu şehirde ele alınması gereken birçok konu var. Bunların başında trafik ve ulaşım geliyor. İstanbul'a hizmet etmek kesinlikle küçümsenemez. Napolyon ne demiş 'Eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu'. Biz bu dünya başkentini yönetmeye talibiz".

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi'ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi?

Buluşmaya katılan öğretmen ve öğrenci arkadaşları ise Yıldırım'ın çok samimi, dürüst, güler yüzlü ve çalışkan olduğunu ifade etti. Yıldırım'a tam not veren öğretmenleri ile arkadaşları, hatıralarındaki Binali Yıldırım'ı anlattı.

Yılmaz Er - Matematik öğretmeni:

Binali Yıldırım'ı okuldaki öğretmenleri şöyle anlattı: "Okulda ahenkli çalışması, dürüstlüğü, sağlamlığı ile dikkat çekerdi. Arkadaşlarına yardımcı oldu. Kayı köyünden geldiği halde İstanbul’daki arkadaşlarıyla yarıştı, onları geçti. Dilediği üniversiteyi de kazandı. Toleranslı, analitik gözle bakan, duygulu, merhametli kişiliğiyle insanlığa hizmet edebilen bir şahsiyet. Dürüstlüğü, açık yürekliliği, samimiyeti ile tanıdığımız, çalışkanlığı ile yüksek notlar alan bir öğrenciydi." dedi.

Necati Güngör (Fizik öğretmeni)

"Sessiz, düşünen ve düşündüğünü isabetli olarak kullanan bir kişi. Bir meziyeti daha var, söylediği şeyi halk seviyesinde ifade ediyor. Şimdi İstanbul'a, kendisini Binali Yıldırım yapan şehre vefasını ödemek için geldiğini söylüyor. Kaç siyasetçi bunu söyleyebiliyor. İstanbul’u yepyeni bir İstanbul yapacağına inanıyorum."

Taylan Aktükün (Müzik öğretmeni):

-"Erzincan'dan yeni gelmişti. Müzikten iyi notlar alıyordu. Ağır başlı, kendisini göstermek istemeyen, güler yüzlü, öğretmenlerine çevresine saygılı bir öğrenciydi. Artık unutulduğumuzu düşündüğümüz bir dönemde vefa göstererek her zaman araması sorması, problemlerimizde yardımcı olması vefalı ve çok iyi bir insan olduğunu gösteriyor. En güzel duygu vefa duygusudur."

Lisedeki matematik öğretmeni Yusuf Kukul, şunları söyledi:

-"Binali Bey 1967'de ortaokuldan geldi. 3 yıl matematik derslerine girdim. Çok sakin sessiz, kendi halinde arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci. En sevdiğim tarafı öğrenci arkadaşlarına ve bizlere sevgi saygısı ve halk tipi bir çocuk olmasıydı. Yine de aynı insan. Geldiği mevkilerden gurur duyuyorum."

Tacettin Erk (Lise arkadaşı): "Kendisini siz veya biz nasıl görüyorsak, okul zamanında da öyleydi. Biraz daha sakin, sessiz, şakacı ve iyi niyetli.