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Binali Yıldırım'dan yeni KHK açıklaması

Binali Yıldırım'dan yeni KHK açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, yeni KHK ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Uzadı biraz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 13:22 - Güncelleme: 07-07-2018 13:22

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor" dedi.

''ONU NEREDEN BİLEYİM''
"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim" karşılığını verdi.

''UZADI BİRAZ''
Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım" yanıtını verdi.

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri" ifadesini kullandı.

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