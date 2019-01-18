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Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması! Çanakkale köprüsü daha erken bitecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü’yle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 12:45 - Güncelleme: 18-01-2019 12:45

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi.

Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi.Çanakkale köprüsünün daha önce 2023'te açılacağı duyurulmuştu. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEDİLER AMA...Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

ERKEN AÇILACAK: 1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında temelini attık. 2022'de proje 18 Mart'ta bitecek müjdeyi veriyoruz.

KÖPRÜNÜN DEĞERİ 20 MİLYAR TL: Türkiye gurura güvenle nasıl bir kalkınma içerisinde herkese gösteriyor. Bu köprü yaklaşık 20 milyar TL. Bu köprünün bedeli birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi. Köprünün uzunluğu bağlantılarla beraber 5 km buluyor. Açıklığı 2023. Bu bir ilk. İlkler de bize Türkiye'ye yakışır.

18 Mart 2022 tarihinde açılışı da hepberaber inşallah büyük bir gururla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada yapılan sadece bir köprü değil teknoloji harikası dev eser. İstanbul İzmir otoyolu son sürat devam ediyor bitmeye az kaldı. Marmara'nın yeni bir geniş çevreyolu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • kundemacı 18 Ocak 2019 13:52 Çanakkale Köprüsü açılsa ne olur? Açılmasa ne olur? Senin her tarafın köprü olsa ne yazar. Meclis Başkanlığı maaşından vaz geçemiyorsun. Bu milletin hakkını yiyorsun. Müteahhitlerin malı olan köprünün yapımı ile övünüyorsun. Bir insan bu kadar güçülebilir.

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