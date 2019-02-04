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Binali Yıldırım'dan o iddiaya sert cevap: Külliyen yalan

Binali Yıldırım'dan o iddiaya sert cevap: Külliyen yalan

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasına çok sert cevap vererek böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 18:21 - Güncelleme: 04-02-2019 18:21

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasını yalanlayarak, "Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz." dedi.

Yıldırım, beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle mutfak sistemleri ve altyapısı yenilenen TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uzun yıllardır Meclisi ziyaret eden vatandaşlar başta olmak üzere milletvekilleri ve personele hizmet veren mutfakta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, Başaşçı Recai Güler tarafından çiçek takdim edilerek karşılandı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Meclisimizin mutfağı gıcır gıcır, pırıl pırıl oldu. Her şeyi elden geçti. Bugün itibarıyla hazır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nun, iki haftalık aranın ardından yarın toplanacağını dile getiren Yıldırım, hizmetlerin artık TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'ndan verileceğini bildirdi. Meclis personelinin, gece gündüz çalışarak kısa sürede çalışmaları tamamladığını belirten Yıldırım, "Gayet modern, hijyenik şartlarda güzel bir mekan olmuş. Rabbim inşallah güzel hizmetler vermeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.

"HER İKİ İDDİA DA BOŞ, GEÇERSİZ, YALAN"

Yıldırım, bir gazetecinin CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara ziyaretlerinde konaklama ücretlerinin, TBMM'ye ödettirildiği, Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere "hizmet içi eğitim" adı altında gönderildiği, bunun karşılığında AK Parti'lilerin ücretsiz konakladığı iddiasına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Yıldırım, "Külliyen yalan. Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. 'Bu doğru değilmiş, kusura bakma' diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder." dedi.

"Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder." diyen Yıldırım, Meclis bütçesinin birilerine peşkeş çekilerek, birilerini misafir etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğrudur, eğitim verilmiştir. Oteller bu eğitimi bilabedel ve severek yapıyorlar. Buradaki çalışanların en iyi kalitede, en güzel şekilde hizmet görmeleri dolayısıyla kendilerini tazelemeleri, birtakım hizmet içi eğitim almaları mutlaka çok güzel bir şey. O bakımdan bu tarafı da yanlış. Özetle gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda basın yayın organlarına resmi tekzip de gönderildi. Bazılarında yayınlandı ama bazılarında oralı olmadılar. Hukuki süreç takip edecek. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Meclisin Gölge adamı 04 Şubat 2019 18:49 Sn Binali Bey şu mecliste muhalif olan vekillerin MİLYONLUK TELEFON FATURALARINI gündeme getirseniz.Devlete öedetilen bu faturaların sahipleri chp li olduklarını açıklasanız iyi olacaktır.

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